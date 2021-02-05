Dolar ve Avro ne kadar oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,1370 liradan, Avro 8,5440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,1350 liradan alınan dolar, 7,1370 liradan satılıyor. 8,5420 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,5440 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1340 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,5500 lira olmuştu.
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