Dolar ve Avro yeniden rekora koşuyor

13 Ağustos 2020 Perşembe, 11:43

Dolar/TL hafta başında sert yükselişle 7.40 seviyesindeki tarihi rekoru gördükten sonra Merkez Bankası’nın (TCMB) devam ettiği sıkılaştırma adımlarının desteğiyle tarihi rekorun altında ancak dalgalı seyir izliyor.

Dün sabah saatlerinde 7.20’ye doğru gerileyerek güne başlayan dolar/TL bu kazanımlarını gün içinde koruyamamış ve yeniden 7.30’un üzerine çıkmıştı. Kur bugün de 7.30’un üzerinde güne başladı. Avro/TL de 8,66 seviyesinden güne başladı. Dolar saat 11.47'de 7.3570 Avro ise 8.7119 seviyesine çıktı.