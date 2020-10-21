Dolar ve Avro'da günün ilk rakamları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8670 liradan, avro 9,3220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8650 liradan alınan dolar, 7,8670 liradan satılıyor. 9,3200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3210 lira olmuştu.
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