Dolar ve Avro'da günün ilk rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8670 liradan, avro 9,3220 liradan güne başladı.

AA
21 Ekim 2020 Çarşamba, 09:01
Dolar ve Avro'da günün ilk rakamları
Abone Ol google-news

Serbest piyasada 7,8650 liradan alınan dolar, 7,8670 liradan satılıyor. 9,3200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3210 lira olmuştu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler