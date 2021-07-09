Dolar ve Avro'da son durum (09.07.2021)

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6960 liradan, avro 10,2970 liradan güne başladı.

AA
09 Temmuz 2021 Cuma, 09:02
Dolar ve Avro'da son durum (09.07.2021)
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Serbest piyasada 8,6940 liradan alınan dolar, 8,6960 liradan satılıyor. 10,2950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2970 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6820 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3110 lira olmuştu.


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