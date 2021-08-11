Dolar ve avroda son durum (11 Ağustos Çarşamba)
Dolar ve avro fiyatlarında son durum... İstanbul serbest piyasada dolar 8,6170 liradan, avro 10,1140 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6150 liradan alınan dolar, 8,6170 liradan satılıyor. 10,1120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1140 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6080 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0800 lira olmuştu.
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