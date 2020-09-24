Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7050 liradan, Avro 8,9830 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7030 liradan alınan dolar, 7,7050 liradan satılıyor. 8,9810 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9830 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6980 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9910 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, Avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
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