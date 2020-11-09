Dolar ve Avro'da düşüş devam ediyor

Geçen hafta 8,58 zirvesini gören dolar/TL, yeni haftaya sert düşüşle başladı.

AA
09 Kasım 2020 Pazartesi, 09:02
Dolar ve Avro'da düşüş devam ediyor
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Dolar/TL 8,06'ya, Avro/TL 9,56'ya kadar indi. Piyasalar TCMB Başkanı Ağbal'ın ilk mesajını olumlu yorumlarken, gözler sosyal medyadan istifa paylaşımı yapan Albayrak'a ilişkin süreci takip ediyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5660 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1750 lira olmuştu.


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