Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7000 liradan, Avro 9,1290 liradan güne başladı. Piyasalar perşembe günü Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararını bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 09:08
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Serbest piyasada 7,6980 liradan alınan dolar, 7,7000 liradan satılıyor. 9,1270 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,1290 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7290 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,1400 lira olmuştu.


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