Dolar ve Avro'da son durum

23 Kasım 2020 Pazartesi, 09:13

Merkez Bankası (TCMB) Cuma göünü yüzde 15 düzeyindeki politika faizinden miktar yöntemiyle 5.0 milyar lira tutarında repo ihalesi açtı. TCMB'nin Perşembe günü politika faizini yüzde 10.25'ten 475 baz puan yükseltmesi ardından düzenlenen ilk repo ihalesi, Para Politikası Kurulu metninde ifade edildiği üzere miktar yöntemiyle bir hafta vadede gerçekleştirildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- Dolar en düşük 7.6149 lira ve en yüksek 7.6699 lirayı gördükten sonra, 7.66 – 7.67 lira aralığında,

- Avro en düşük 9.0241 lira ve en yüksek 9.1069 lirayı gördükten sonra, 9.10 – 9.11 lira aralığında,

- Sterlin en düşük 10.1361 lira ve en yüksek 10.2139 lirayı gördükten sonra 10.21 – 10.22 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18524 - 1.18788 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18776 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"Geçen hafta BIST 100 seviye bazlı rekorunun yanında perşembe günü 55 milyar TL ile günlük işlem hacmini aşarak bir rekor daha kırmış oldu.

"Bu yükseliş ve oluşan işlem hacmine karşın son günlerde teknik göstergelerde oluşan negatif uyumsuzluklar dikkat çekmeye devam ediyor.

"Buna karşın sıklıkla ifade ettiğimiz gibi yükseliş ederken değil düşüşü teyit edecek bir destek kırılması sonrası riskleri sınırlamak daha doğru olacaktır.

"Bu çerçevede bu hafta izleyeceğimiz referans noktamız 1,290 olacak. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece pozitif görünüm korunacaktır.

"Yukarıda ise mart ayında başlayan ve bugüne kadar devam eden yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,350-1,370 bölgesi en önemli direnç bölgesi konumunda olacak."