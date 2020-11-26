Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,9450 liradan, Avro 9,4880 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 09:05
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Serbest piyasada 7,9430 liradan alınan dolar, 7,9450 liradan satılıyor. 9,4860 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,4880 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9860 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,5050 lira olmuştu.


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