Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,9450 liradan, Avro 9,4880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,9430 liradan alınan dolar, 7,9450 liradan satılıyor. 9,4860 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,4880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9860 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,5050 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
Video Haberler
- Bodrum Belediyesi'nden şiddete karşı kısa film
- Anket şirketi başkanından Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Koronavirüsü yendi, ne tükettiğini tek tek saydı
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
- Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu
- İstanbul'da 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti!
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak