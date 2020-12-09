Dolar ve Avro'da son durum

09 Aralık 2020 Çarşamba, 09:04

Serbest piyasada 7,8160 liradan alınan dolar, 7,8180 liradan satılıyor. 9,4840 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,4860 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8210 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,4870 lira olmuştu.

Piyasalar yarın gerçekleşecek olan AB liderler zirvesinden çıkacak olan Türkiye kararına odaklandı. Küresel piyasalar ABD gıda ve ilaç düzenleme kurumu FDA'nın Pfizer'in koronavirüs ilacının güvenlik konusunda sıkıntısı olmadığına dair açıklamasıyla yeniden yükselişe geçti. Risk iştahının artmasıyla doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi 91 seviyesinden 90'a geriledi. Dolar diğer para birimleri karşısındaki negatif seyir izliyor.