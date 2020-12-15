Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8660 liradan, Avro 9,5620 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2020 Salı, 09:05
Abone Ol google-news

Serbest piyasada 7,8640 liradan alınan dolar, 7,8660 liradan satılıyor. 9,5600 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,5620 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8460 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,5410 lira olmuştu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler