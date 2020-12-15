Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8660 liradan, Avro 9,5620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8640 liradan alınan dolar, 7,8660 liradan satılıyor. 9,5600 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,5620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8460 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,5410 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
- Van'da deprem
Video Haberler
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
- CHP'li vekilden rapçileri kıskandıracak performans
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
- Van'da deprem