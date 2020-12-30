Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, Avro 9,0690 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2020 Çarşamba, 09:01
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Serbest piyasada 7,3800 liradan alınan dolar, 7,3820 liradan satılıyor. 9,0670 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0690 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3490 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,0070 lira olmuştu.


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