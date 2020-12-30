Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3820 liradan, Avro 9,0690 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3800 liradan alınan dolar, 7,3820 liradan satılıyor. 9,0670 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0690 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3490 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,0070 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- İsmailağa'nın cenazesinde devlet erkanı
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- Öğretim görevlisini yakarak öldürdü
- Ekrem İmamoğlu, İbrahim Karagül'e açtığı davayı kazandı
- Kayyım kaymakam görevden alındı
- Erdoğan'ın kuzeninden operasyona dair çarpıcı iddia
- Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması
- Prof. Dr. Akova'dan korkutan 'mutasyon' açıklaması
Video Haberler
- İlçeye 'Yılbaşı' akını: 170 binlik nüfus 900 bine çıktı
- Aylin Sözer'in 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı
- Beyoğlu'ndaki dehşet kamerada
- BTP, 10 bin lira asgari ücreti nasıl vereceğini açıkladı
- Berberin yaptığı saçı beğenmeyince dehşet saçtı
- TRT yönetiminin tavrı tartışmaya yol açtı!
- Cadde ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
- Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası
- Yurttaşlar telefona sarıldı, Meteoroloji açıklama yaptı
- Olay TV devam edecek mi?
En Çok Okunan Haberler
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- İsmailağa'nın cenazesinde devlet erkanı
- Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
- Öğretim görevlisini yakarak öldürdü
- Ekrem İmamoğlu, İbrahim Karagül'e açtığı davayı kazandı
- Kayyım kaymakam görevden alındı
- Erdoğan'ın kuzeninden operasyona dair çarpıcı iddia
- Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Gültekin açıklaması
- Prof. Dr. Akova'dan korkutan 'mutasyon' açıklaması