Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0680 liradan, Avro 8,5450 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,0660 liradan alınan dolar, 7,0680 liradan satılıyor. 8,5430 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,5450 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0900 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,5340 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
- Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe kimdir?
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- 147 yazardan Boğaziçi bildirisi
- Muharrem İnce CHP'den istifa ettiğini açıkladı
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
Video Haberler
- Antalya’da feci kaza: 2 ölü
- Bomba gibi patladı: Nereye kaçacağımızı şaşırdık
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
- 12 yaşındaki çocuktan tehlikeli deney!
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor
- Ümraniye'de fabrikada korkutan yangın
- İstanbul Havalimanı’nda doğan bebeğe isim önerisi
- İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında dehşet saçtı
- Kadın doktora hastanede orakla saldırı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
- Boğaziçi'ne aranan yardımcılar bulundu
- İmamoğlu'ndan, AKP'li ilçe belediyelerine veto!
- Demirtaş'tan önümüzdeki seçimlere ilişkin tespit
- Libya'nın yeni Başbakanı Abdülhamid Dibeybe kimdir?
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Koronavirüsten sonraki iki önemli tehdidi açıkladı
- 147 yazardan Boğaziçi bildirisi
- Muharrem İnce CHP'den istifa ettiğini açıkladı
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi