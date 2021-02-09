Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0680 liradan, Avro 8,5450 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 09:01
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Serbest piyasada 7,0660 liradan alınan dolar, 7,0680 liradan satılıyor. 8,5430 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,5450 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0900 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,5340 lira olmuştu.


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