Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1550 liradan, avro 9,7120 liradan güne başladı.

AA
13 Nisan 2021 Salı, 09:02
Dolar ve Avro'da son durum
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Serbest piyasada 8,1530 liradan alınan dolar, 8,1550 liradan satılıyor. 9,7100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7120 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1430 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7030 lira olmuştu.


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