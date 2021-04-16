Dolar ve Avro'da son durum

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın %19 seviyesindeki politika faizini sabit tutan kararı sonrası dolardaki zayıf seyrin de desteğiyle 8.1'in altında güne başladı.

AA
16 Nisan 2021 Cuma, 09:13
Dolar ve Avro'da son durum
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İstanbul serbest piyasada dolar 8,0470 liradan, avro 9,6420 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,0450 liradan alınan dolar, 8,0470 liradan satılıyor. 9,6400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6420 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0800 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6900 lira olmuştu.


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