Dolar ve avroda son durum: Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından görülen seviyeyi aştı
Dolar ve avroda son durum... Dolardaki artış Şahap Kavcıoğlu'nun TCMB'ye başkan olarak atanmasının ardından görülen seviyeyi aştı. Dolar/TL kuru 8,49'un üzerini gördü. Avro/TL ise 10.25 üzerini gördü.
ABD'de beklentilerin oldukça üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından dolarda yaşanan güçlenme yerini daha yatay bir seyre bırakırken, bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününde dolar/TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişiminin ardından görülen seviyenin üzerine çıktı.
Türk Lirası bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününün ilk bölümünde negatif ayrışma gösterdi.
ABD'de beklentileri aşan enflasyonun ardından dolarda yaşanan güçlenme yerini yatay bir seyre bırakırken, Dolar/TL kuru 8,49'un üzerini test etti.
Böylelikle kurda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan Şahap Kavcıoğlu, değişim sonrasında görülen seviye aşılmış oldu.
Türkiye'nin risk primi 416 baz puandan işlem gördü.
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