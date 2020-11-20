Dolar ve Avro'da son rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5770 liradan, Avro 9,0070 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2020 Cuma, 09:07
Abone Ol google-news

Serbest piyasada 7,5750 liradan alınan dolar, 7,5770 liradan satılıyor. 9,0050 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0070 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5970 lira, aÜAvro'nun satış fiyatı ise 8,9800 lira olmuştu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler