Dolar ve Avro'da son rakamlar

13 Ocak 2021 Çarşamba, 09:05

Serbest piyasada 7,4480 liradan alınan dolar, 7,4500 liradan satılıyor. 9,1040 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,1060 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5070 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,1140 lira olmuştu.

SON İKİ GÜNDE NEGATİF AYRIŞMA ÖNE ÇIKIYOR



Dolar/TL, ABD tahvil getirilerinin yükselişi ve bununla birlikte gelen doların güçlü seyri ile geçen hafta gerilediği 7.3'lü seviyelerden yeniden 7.5'e doğru yükselirken, Kasım ayı başından beri pozitif ayrışma görülen TL'de son iki günde negatif ayrışma öne çıkıyor.

Bankacılar bugün iç piyasada Kasım ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini, küresel risk iştahının da yön belirleyici olmayı sürdürmesini bekliyorlar.

Asya borsaları, aşılarla eninde sonunda koronavirüse karşı mücadelenin kazanılacağı beklentilerinin ekonomide iyileşme beklentilerini artırmasıyla ABD borsalarını izleyerek yükseldi. Petrol arzının sıkı kalmaya devam edeceği beklentileri de petrol fiyatlarının bir yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Gelişmekte olan para birimleri dün dolar karşısında sert değer kaybı ile başladığı günü %2-%3 civarında kazançla tamamladı. TL ise gelişmekte olan ülke para birimlerine göre oldukça sınırlı bir iyimserlik gösterdi.

Bir bankanın Hazine işlemcisi, "TL için hala beklentiler iyimser ancak sadece faiz artışı bunun için yeterli olmayacağını son bir kaç gündeki işlemlerdeki iyimseliğin sınırlı kalmasında da görebiliyoruz. Yabancı girişleri belirgin ancak oldukça kısa vadeli ve sıcak para ağırlıklı. Son 2 yılda milyarlarca dolarlık portföy çıkışı yaşanırken girişler son 2 ayda 5 milyar doların altında" dedi ve ekledi:

"Petrol fiyatları da yeniden 60 dolara doğru ilerliyor. Bu risklerden en önemlisi ise ABD faizlerindeki yükseliş. Tüm bunlar bu yıl 200 milyar dolar civarında finansman sağlaması gereken Türkiye ekonomisi için risk. Bu riskin son günlerde belirginleşmesi TL'deki negatif ayrışma olarak yansıyor."

Dolar endeksi bu hafta 90.73 ile 21 Aralık'tan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 90'ın hemen üzerinde seyrediyor.

Kur geçen hafta canlı risk iştahı ile Ağustos 2020'den beri en düşük olan 7.24 seviyesine kadar gerilese de, bu seviyeleri koruyamadı ve haftayı 7.35'in hemen üzerinde tamamladı.

Dolar/TL'deki yükseliş bu hafta daha belirginleşti. Kur 7.5245'e kadar yükseldikten sonra 7.4-7.5 bandında seyrediyor.

Dolar/TL sabah saat 0854'te 7.4435/7.4600 seviyesinde. Aynı saate euro/TL 9.0878/9.1087, sepet bazında TL 8.2656/8.2845 seviyesinde.

Kasım ayı başında ekonomi yönetimindeki değişimden bugüne bakıldığında TL'nin hala en çok değer kazanan para birimi olduğuna da dikkat çeken bankacı, "Zaman zaman satış baskısı normal. Genel beklentimiz TL'deki iyimseliğin süreceği yönünde. Ancak yerli yatırımcıların dövizden TL'ye geri dönme isteksizliği de çözülmesi gereken önemli bir risk görünüyor."

Yabancı yatırımcılar özellikle de kısa vadeli sıcak para girişleri ekonomi yönetiminde Kasım 2020'de yaşanan değişimden itibaren belirginleşmiş durumda. Ancak lokallerde henüz olumlu bir beklenti görülmüyor. Döviz ve altın varlıkları 235.7 milyar dolar ile rekor seviyede bulunan lokaller mevduat getirilerindeki sert yükselişlere rağmen TL'ye dönme eğilimi göstermiyorlar.

MEVDUAT GETİRİLERİ YÜKSELDİ



TCMB verilerine göre 1 ay vadeye kadar TL mevduat getirileri %16.07'ye 3 ay vadeye kadar mevduat getirileri %18.08'e yükseldi.

Lokallerin altın ve döviz mevduatlarında ekonomi yönetimindeki değişimle 12 milyar dolarlık artış olduğuna dikkat çeken Ekonomist Cevdet Akçay geçen haftaki bir konuşmasında ekonomide ilk yapılması gerekenin dedolarizasyon olduğunu söyledi.

Akçay, dövize yönelim konusunda "Getiri ve güven ikileminde güveni seçen insanları getiri tarafında düşündürmeye başlamanız lazım... İnsanları 'dövizde kalırsam bir senede para kaybetmiş olacağım' saiki ile TL'ye döndürmeniz lazım. Bunu sadece faizle başaramazsınız. Cazip faiz vermeniz lazım ama yeterli olmayacak" dedi.

Öte yandan piyasada takip edilen diğer gelişmeler koronavirüste yayılımının kısmen azalmasıyla birlikte sınırlarmaların azaltıması ve haftasonundan önce başlayacak aşılama süreci de yer alıyor. Bir diğer takip edilen konu ise AB ile ilişkiler kapsamında Yunansitan ile ay sonunda başlayacak istikşafi görüşmeler.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da dün yaptığı konuşmada Türkiye'nin Yunanisan, Fransa ve Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler istediğini söyledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 326/332 seviyesinde.

Piyasadaki genel beklenti, Hazine'nin yılın ilk haftalarında CDS'lerde 300 baz puanın altına düşüş ile birlikte uluslararası piyasalarda bir eurobond ihracına çıkması yönünde.

Kaynak: Reuters