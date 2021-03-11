Dolar ve Avro'da son rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5020 liradan, Avro 8,9590 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2021 Perşembe, 09:02
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Serbest piyasada 7,5000 liradan alınan dolar 7,5020 liradan satılıyor. 8,9570 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9590 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5360 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9750 lira olmuştu.


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