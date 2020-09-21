Dolar ve Avro'dan yeni haftada ilk rekor
Dolar/TL yeni haftaya hızlı başladı. Kur 7.5985 ile rekor kırarken, Avro 9 TL'nin üzerine çıktı. Dolar 7.57 lira, Avro ise 8.98 lira seviyesinde seyrediyor.
Dolar/TL 7.5985’i görerek rekor seviyeye çıkarken, Avro/TL de günün ilk saatlerinde 9 TL’nin üzerine çıktı ve rekorunu yeniledi. Gram altın ise 475 TL seviyesinde güne başladı.
Piyasada haftanın en önemli verisi Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak. Öte yandan Yunanistan ve Avrupa Birliği ile yaşanan Akdeniz'deki gerilim de yakından izleniyor.
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