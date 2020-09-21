Dolar ve Avro'dan yeni haftada ilk rekor

21 Eylül 2020 Pazartesi, 10:13

Dolar/TL 7.5985’i görerek rekor seviyeye çıkarken, Avro/TL de günün ilk saatlerinde 9 TL’nin üzerine çıktı ve rekorunu yeniledi. Gram altın ise 475 TL seviyesinde güne başladı.

Piyasada haftanın en önemli verisi Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak. Öte yandan Yunanistan ve Avrupa Birliği ile yaşanan Akdeniz'deki gerilim de yakından izleniyor.