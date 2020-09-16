Dolar yeniden rekor seviyelerine ulaştı

Dolar yeniden rekor seviyelerine ulaştı. Güne 7.49'dan başlayan dolar TL kuru 7.50 TL'den işlem görüyor.

AA
16 Eylül 2020 Çarşamba, 09:06
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Dün piyasaların kapanışına doğru 7.49 TL seviyelerini aşan dolar/TL kuru Fed toplantısı öncesi güne yatay negatif başladı. Analistler 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmaya devam eden dolar/TL kurunda yukarı trendin devam ettiğini kaydediyor. Dün 8.90'ın üzerinde işlem gören Avro/TL de güne başlarken 8.89 TL'den işlem görüyor.

Küresel piyasalar Covid-19 aşısının kasım ayında hazır olacağına yönelik gelişmelerden bulduğu destekle iyimser başladı.

Pazartesi günü 7.50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar kuru bu sabah saatlerinde 7.47-7.48 bandından dengelendikten sonra piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçmişti.


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