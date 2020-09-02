Dolar yükselişe geçti
0 seviyesine yükseldi. .'de :Son günlerde 7.34-7.38 aralığında hareket eden dolar/TL yeni güne de 7.36 TL sınırından başlarken saat 09:37'de 7.37 seviyesine yükseldi.
Dolar dün son günlerde olduğu gibi 7.34-7.38 lira aralığında hareket etmiş günü ise 7.3688'den tamamlamıştı.
Dolar/TL 2 Eylül'e de 7.3644'ten başladı. Sabah saatlerinde Avro ise 8.76 liradan işlem görüyor.
Bugün yutiçinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Dünyada ise ABD'nin koronavirüs salgını sebebiyle alabileceği yeni ekonomik kararlar bekleniyor.
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