Dolar yükselişe geçti

0 seviyesine yükseldi. .'de :Son günlerde 7.34-7.38 aralığında hareket eden dolar/TL yeni güne de 7.36 TL sınırından başlarken saat 09:37'de 7.37 seviyesine yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2020 Çarşamba, 09:31
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Dolar dün son günlerde olduğu gibi 7.34-7.38 lira aralığında hareket etmiş günü ise 7.3688'den tamamlamıştı.

Dolar/TL 2 Eylül'e de 7.3644'ten başladı. Sabah saatlerinde Avro ise 8.76 liradan işlem görüyor.

Bugün yutiçinde piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Dünyada ise ABD'nin koronavirüs salgını sebebiyle alabileceği yeni ekonomik kararlar bekleniyor.


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