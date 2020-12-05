Dolarda artış sürecek mi?
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, dolardaki artışın nedenine ve artıp artmayacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından dolar yeniden 8 TL'ye merdiven dayadı.
Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın piyasaya olumlu mesajları sonrasında kur tekrar düşüşe geçti. Geçtiğimiz gün bir ara 7 lira 91 kuruş seviyesine çıkan dolar kuru tekrar 7 lira 80 kuruşun altına inerek 7 lira 78 kuruş seviyesine geldi. Doları, altın da takip etti. Gram altın fiyatı yüksek enflasyon verisiyle 468 liraya kadar çıkarken şu sıralar 461 liradan işlem görüyor.
MAHFİ EĞİLMEZ'DEN ENFLASYON YORUMU
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ise dolardaki düşüşü ve enflasyon rakamlarını kişisel twitter hesabından yorumladı. Eğilmez, "TÜFE'de Kasım ayı piyasa tahmini % 1,2 idi. Gerçekleşme % 2,3 olarak açıklandı. Piyasanın böyle düşük tahminde bulunmasının TÜİK'in davranışını tahmin ederek görüş bildirmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu eğilim bize tahminlerimizde bile özgür olmadığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı. Eğilmez dolardaki düşüşü de,
"Dolar Endeksi 90,5'e düştü. Euro/Dolar paritesi 1,2169'a yükseldi. USD/TL kuru da 7,76'ya geriledi" diye belirtti.
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