Dolarda Kavcıoğlu etkisi sürüyor
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, 'çekirdek enflasyon' vurgusunun ardından dolar ve avro yükselişini sürdürdü.
Ay başında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmayı bırakan ve yatırımcılarda faiz indirimlerinin yaklaştığı izlenimini uyandıran Kavcıoğlu, dün yaptığı konuşmada para politikasının yeterince sıkı olduğunu söyledi.
Konuşmasında TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade eden Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından TL yüzde 1.5'e yakın değer yitirdi.
DOLAR VE AVRO'DA SON DURUM
Piyasaları mutlu etmeyen bu açıklamalar sonrası 8,4680 liradan alınan dolar, 8,4700 liradan satılıyor. 10,0020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,0040 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4550 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9960 lira olmuştu.
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