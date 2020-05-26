Dolar'da son durum
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,8007'den işlem görüyor.
Dün yurt içinde bayram tatili olması sebebiyle sığ olan piyasada 6,8025-
6,8176 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1
azalışla 6,8119'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla
önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 6,8007'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda
avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,4253'ten, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,4
üzerinde 8,3330'dan satılıyor.
Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 99,6, avro/dolar paritesi
ise yüzde 0,2 yükselişle 1,0917 seviyesinde dengelendi.
Analistler, bugün yurt içi piyasalarda tatilin devam ettiğini, yurt dışında
ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini,
teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını
dile getirdi.
Video Haberler
- Dünya rekoru kıran Acun Ilıcalı'dan açıklama
- Caddebostan sahilinde yeni dönem!
- CNN Türk'te tepki çeken görüntüler
- Polis şiddeti bitmiyor: Bu kez de Zeytinburnu'nda...
- Sivas'ta su kanalında şaşkına çeviren görüntüler
- Önce hamile kadını tekmeledi sonra polise saldırdı
- Hava alalım dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler
- Yolcu uçağında yumruk yumruğa 'sosyal mesafe' kavgası
- Cumhurbaşkanlığı'nda çalışıyorum, küçük bir ceza yazın
- İmamoğlu'nu çileden çıkaran olay!