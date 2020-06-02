Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8060 liradan, Avro 7,5780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8040 liradan alınan dolar, 6,8060 liradan satılıyor. 7,5760 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,5780 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8220 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,5910 lira olmuştu.
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