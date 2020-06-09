Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7870 liradan, Avro 7,6620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7850 liradan alınan dolar, 6,7870 liradan satılıyor. 7,6600 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,6620 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7910 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,6780 lira olmuştu.
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