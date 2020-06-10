Dolarda son durum

10 Haziran 2020 Çarşamba, 09:30

Fed toplantısının sonucuna odaklanılacağı bugün Avrupa borsalarının güne artıda başlamaları bekleniyor. IG analistleri FTSE 100'ün 18, Dax'ın 63 ve Cac-40'ın 30 puan artıda açılacaklarını tanmin ediyorlar. Milano FTSE MIB endreksinin ise güne 154 puan yükselişle başlaması bekleniyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.28 artışla başladığı Salı günü 108 bin 456 ile 110 bin 329 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.37 düşüşle 109 bin 236 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.18, BIST Mali Endeks yüzde 0.44 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.09 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 430/440 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.83 bileşik düzeyindeydi.

Yurt içinde ise koronavirüs salgının etkilerinin hissedilmeye başlandığı ilk ay olan mart ayına ilişkin işsizlik rakamları açıklanacak. İşsizlik verisi öncesinde dolar/TL 6,78 civarında değerleniyor.

DÖVİZ PİYASALARINDAKİ DURUM:

Dolar en düşük 6.7793 lira ve en yüksek 6.8071 lirayı gördükten sonra, 6.78 – 6.79 lira aralığında,

Avro en düşük 7.6879 lira ve en yüksek 7.7188 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,

Sterlin en düşük 8.6321 lira ve en yüksek 8.6697 lirayı gördükten sonra 8.66 – 8.67 lira aralığında hareket ediyor.



