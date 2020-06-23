Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, Avro 7,7120 liradan güne başladı.

AA
23 Haziran 2020 Salı, 09:21
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Serbest piyasada 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan satılıyor. 7,7100 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,7120 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,6960 lira olmuştu.


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