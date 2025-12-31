2023 seçimlerini bilen şirketten Erdoğan'ı üzecek anket: İmamoğlu büyük fark attı!

Türkiye'de muhalefet uzun süredir "erken seçim" talebini dile getiriyor.

Başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar kanadı ise erken seçime kapıyı kapamaya devam ediyor.

Muhalefetin talebi henüz karşılık bulmasa da; araştırma şirketleri de her ay düzenli olarak yeni araştırmalarını paylaşıyor.

HBS ARAŞTIRMADAN YILIN SON ANKETİ

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu bilen HBS Araştırma Şirketi 2025 yılının son Cumhurbaşkanlığı anketini açıkladı.

İMAMOĞLU FARK ATTI

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a büyük fark atarak birinci oldu.

HBS Araştırma Şirketi’nin 2025 yılının son Cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçları şöyle:

Ekrem İmamoğlu yüzde 53.7

Tayyip Erdoğan yüzde 46.3

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 2025 yılının son mitinginde Erdoğan'a yeni yıl hediyesi verdiğini belirtip son ankette CHP'nin AKP'ye fark attığını ifade etmişti.