Dolar'da son durum

24 Haziran 2020 Çarşamba, 10:53

Dün 6,8388-6,8605 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 6,8513'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 6,8570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 7,7520'den, sterlin/TL de yatay bir seyirle 8,5650'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 1,1300 seviyesinde seyrediyor.