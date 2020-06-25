Dolarda son durum

25 Haziran 2020 Perşembe, 10:19

Dün 6,8420-6,8607 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 6,8559'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 6,8585'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda Avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,7110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,5090'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 97,3 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1235 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise ABD'de 1. çeyrek büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verileri ile Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.



