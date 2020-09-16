Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4900 liradan, Avro 8,8700 liradan güne başladı.

AA
16 Eylül 2020 Çarşamba, 09:06
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Serbest piyasada 7,4880 liradan alınan dolar, 7,4900 liradan satılıyor. 8,8680 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8700 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4860 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8700 lira olmuştu.


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