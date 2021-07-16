Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5660 liradan, avro 10,1560 liradan güne başladı.

AA
16 Temmuz 2021 Cuma, 09:06
Dolarda son durum
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Serbest piyasada 8,5640 liradan alınan dolar, 8,5660 liradan satılıyor. 10,1540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1560 lira olarak belirlendi.

Çarşamba günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6020 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1690 lira olmuştu.


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