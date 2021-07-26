Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 8,5870 liradan, avro 10,1220 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,5850 liradan alınan dolar, 8,5870 liradan satılıyor. 10,1200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1220 lira olarak belirlendi.
Kurban bayram tatili öncesi son işlem günü kapanışında doların satış fiyatı 8,5360 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1090 lira olmuştu.
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