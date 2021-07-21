E-öğrenme pazarının dünyadaki büyüklüğü 2020’de 200 milyar doları aştı

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 02:00

Uzaktan eğitimi zorunlu kılan salgın sürecinde devletler resmi eğitim müfredatları için kendi online eğitim kanallarını oluşturdu. Özel sektörde de son yıllarda artmakta olan online eğitim kurumlarına yenileri eklendi. 2020’de global ölçekte e-öğrenme pazarının 200 milyar doları aştığını söyleyen Cambly Türkiye Genel Müdürü Emre Şimdi, şunları söyledi:

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞİYOR

“Biz pazara girdiğimizde 56 milyar dolar civarındaydı, 2026 yılında ise pazar büyüklüğünün 375 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Bu pazarda en hızlı büyüyen alan ise dil öğrenme alanı olarak görülüyor. Araştırmalara göre dünya genelinde online dil öğrenme pazarının 2020-2027 yılları arasında yüzde 18.7 oranında büyüyerek 21 milyar doları aşacağı öngörülüyor.”

E-öğrenmenin yalnızca çocukların ve gençlerin ilgi alanı olmadığını da söyleyen Şimdi, “Salgın sadece ebeveynlerin ve çocukların değil, yetişkinlerin de çalışma şeklini ve alışkanlarını değiştirdi” dedi. Bu süreçte evden çalışmaya geçen bireylerin, kendine yatırım yapmak, vaktini verimli şekilde değerlendirmek isteyen kişilerin tercihinin de e-eğitimler olduğunu dile getiren Şimdi, şöyle devam etti:

“Bugün baktığımızda sadece dil özelinde değil, tüm eğitim programları özelinde e-öğrenme hızlı bir yükseliş gösteriyor. Örneğin 2024 yılına kadar kurumsal e-öğrenme pazar büyüklüğünün 38 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Kadınların kamusal alanda daha fazla etkinlik göstermeye başlaması ile birlikte uygulamamızı da daha çok kadınların tercih ettiğini gözlemliyoruz. Cambly kurumsal tarafta ise şirketlerden İngilizce programlarımıza talepte üç kat yükseliş gözlemledik.”

Cambly Türkiye Genel Müdürü Emre Şimdi



İş hayatında ortaya çıkan yeni yetenekler ihtiyacı ile birlikte online eğitim pazarının büyümeye başladığını söyleyen Enocta CEO’su Ahmet Hançer ise şu bilgileri veriyor:

YETENEK AÇIĞI VAR

“Genç işsizliğinin yüzde 30’lara yakın olduğu ülkemizde, yeni beceriler gerektiren işlerde yüzde 50’lere yakın bir yetenek açığı bulunmaktadır. Bu da önemli bir online eğitim pazarı oluşmasına katkı sağladı. Bugün Türkiye’de online eğitime yılda 500 milyon TL harcandığını tahmin ediyoruz. Şirketlere ve kamu kurumlarına yönelik online eğitim pazarının ise pandemi ile birlikte 200 milyon TL’ye ulaştığını tahmin ediyoruz.”

Türkiye’de kurumların eğitime ayırdıkları bütçenin dünyanın gerisinde kaldığını söyleyen Hançer, “Sektör derneğimiz olan TEGEP’in 2020 verilerini baz alarak yaptığı kurumsal eğitim araştırmasına göre, kurumlar eğitime kişi başı 606 TL yıllık bütçe ayırmaktalar. Sektörümüzün uluslararası derneği olan ATD’ye göre, dünyada bu rakam yıllık, kişi başı 1.033 USD’dir” dedi.

