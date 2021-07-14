Dolarda son durum: Dolar kaç TL?
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6380 liradan, avro 10,1780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6360 liradan alınan dolar, 8,6380 liradan satılıyor. 10,1760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1830 lira olmuştu.
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