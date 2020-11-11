Dolarda son rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1900 liradan, Avro 9,6970 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 09:13
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Serbest piyasada 8,1880 liradan alınan dolar, 8,1900 liradan satılıyor. 9,6950 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,6970 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1810 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,6640 lira olmuştu.



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