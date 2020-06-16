Dolarda yükseliş sürüyor

16 Haziran 2020 Salı, 09:42

Küresel piyasalarda risk iştahındaki azalma ve doların küresel ölçekte değer kazancıyla dün 6.85'in üzerine yükselen günü de 6.8143'te tamamlayan Dolar/TL bu sabah 6.83 civarında seyrediyor. Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri de Lira üzerinde baskıya neden oluyor.

Mayıs ayında 7.26 ile rekor kıran dolar swap anlaşması yapılacağına dair beklentilerle rekor seviyelerden gevşemişti.

Işık FX bir notunda kura dair "Risk unsurlarında görülen artış ile beraber gelişmekte olan ülke para birimleri haftaya satıcılı başlangıç yaparken USD/TRY paritesinde bu hareketlilik sınırlı oldu.

Teknik olarak 6.8500 direnç seviyesi yukarı yönlü hareketliliğin seyri açısından önemli olacaktır. Bu noktanın geçilmesi durumunda 6.9200 direnç seviyesi takip edilebileceği gibi hareketliliğin devamlılığında 6.9400 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak kur tarafında oluşabilecek satış hareketinde ise; 6.8000, 6.7750 ve 6.7500 destek seviyeleri takip edilebilir. Şayet satış yönlü işlemlerin derinlik kazanması için 6.7500 altında en az iki günlük kapanış görülmesi gerektiğini düşünmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Bugün içeride kritik bir veri bulunmazken Fed Başkanı Jerome Powell’ın TSİ 17:00’de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ndeki yarıyıl sunumu takip edilecek. ABD perakende satış ve sanayi üretimi verileri de izlenecek.