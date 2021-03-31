Dolardaki sert dalgalanmalar sürüyor: Dolar/TL ne kadar oldu?

31 Mart 2021 Çarşamba, 10:45

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanının değiştirilmesi ve para politikasının kayba uğramasının ardından TL, güne dolar karşısında 8.3350 seviyesinden başladı.

TCMB başkanının görevden alınmasına ilk tepki olarak 22 Mart’ta 8.4850’ye yükseldikten sonra 8’in altına inen dolar/TL, dün hızlanan satışlarla tekrar 8.43’e kadar çıktı.

TCMB başkanının görevden alınmasının ardından Türkiye’de ekonomi politikalarına olan güven kaybıyla kur ve faizler sert yükselirken, borsa da değer kaybetti.

TCMB’nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk açıklamalarında politika faizi olarak bir haftalık repo faizini kullanmaya devam edeceğini, olağanüstü toplantıyla ani bir indirim kararı almayacağını açıklarken nisandaki toplantıya faiz indirimi önyargısı ile yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.

Kavcıoğlu dün yaptığı kısa konuşmada da enflasyon düşene kadar sıkı para politikasının süreceğini ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşacağını ifade etti.