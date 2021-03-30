Faik Öztrak'tan, Erdoğan'a çok sert dolar tepkisi: Kibir hastalığıyla malul Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB) yapılan yeni atamanın ardından, dolar/TL kurunda hareketli anlar yaşandı. Dolar/TL kurunun 8.4443 seviyesine kadar yükselmesinin ardından CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sert tepki geldi.
TCMB başkanının değiştirilmesiyle zedelenen para politikası kredibilitesinin etkisiyle yükselen dolar/TL bu sabah 8.27'li seviyelerden işlem görmeye başlamıştı. Aniden tırmanan dolar, gün içerisinde 8.4443'e kadar yükseldi.
Doların ateşinin yükselmesinin ardından CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sert tepki geldi.
''KİBİR HASTALIĞIYLA MALUL ERDOĞAN''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztrak, ''Türkiye, ağır çekim bir finansal türbülansı en ağır şekilde yaşıyor. Yalnız ve sahipsiz Türk lirası değer kaybediyor. Bunun sorumlusu ne dış güçler, ne de salgın. Sorumlu; kendi aklını beğenen kibir hastalığıyla malul Erdoğan'ın Şahsım Hükümetidir'' ifadelerini kullandı.
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