Faik Öztrak'tan, Erdoğan'a çok sert dolar tepkisi: Kibir hastalığıyla malul Erdoğan

30 Mart 2021 Salı, 18:35

TCMB başkanının değiştirilmesiyle zedelenen para politikası kredibilitesinin etkisiyle yükselen dolar/TL bu sabah 8.27'li seviyelerden işlem görmeye başlamıştı. Aniden tırmanan dolar, gün içerisinde 8.4443'e kadar yükseldi.

Doların ateşinin yükselmesinin ardından CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sert tepki geldi.

''KİBİR HASTALIĞIYLA MALUL ERDOĞAN''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztrak, ''Türkiye, ağır çekim bir finansal türbülansı en ağır şekilde yaşıyor. Yalnız ve sahipsiz Türk lirası değer kaybediyor. Bunun sorumlusu ne dış güçler, ne de salgın. Sorumlu; kendi aklını beğenen kibir hastalığıyla malul Erdoğan'ın Şahsım Hükümetidir'' ifadelerini kullandı.