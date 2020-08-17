Doların 6.85 ve altına inmesi çok zor. Faiz artışıyla birlikte diğer adımlar da atılmalı

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Evren Bolgün, Türkiye ekonomisinin 2013’ten beri yaşadığı enflasyon üzerindeki kur artışına uzun süre dayanmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek “Doların yılı 7 liradan kapatacağı ihtimali her geçen gün düşüyor” dedi.

Türkiye’de son yıllarda sürekli iniş patikası izlediğini daha dip seviyelerin görünmediğini vurgulayan Bolgün, Türkiye’nin en can yakıcı sorununun da işsizlik olduğunu, işsiz kalanların rahat işe dönemeyeceklerini bunun da ciddi sosyal sorunları beraberinde getireceğini ifade etti. Bu dönemde insanların ihtiyaçları dışında borçlanmaması gerektiğini anlatan Evren Bolgün ile kur şokunu ve koronavirüsün ekonomi üzerine etkilerini konuştuk.

- Şu anda Türkiye ekonomisinde yaşanan kur şokunun nedenleri nelerdir, nerelerde hata yapıldı?

Albert Einstein, “Aynı şeyi tekrar tekrar yapmak ve farklı sonuçlar beklemek deliliktir” demiştir. Maalesef yine aynı hatalar tekrar ediyor. Hata nerede yapıldı? Ocak 2020’den itibaren faizin enflasyonun altına indirilmesiyle yapıldı. Mevduat faizleri de negatife çekildi. Şu anda enflasyon yüzde 11.8. Geçen ayki net mevduat faizi yüzde 6.5. Bu sürdürülebilir bir durum değil, kur şokuna girerken birinci hata bu. Aşırı derecede negatif faiz uygulaması. İkincisi Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası. Ben buna 2020 model para politikası diyorum. Çünkü son 20 yıldır bunun benzerini görmedik. TCMB kamunun elindeki dövizleri swap kanalıyla piyasaya satıyor. Böyle bir sistem sürdürülebilir değil. TCMB haziran ve temmuz aylarında 45-50 gün arasında dolar kurunu 6.84- 6.87 arasında sabit tuttu. O zaman da TL/dolardaki bu sabitliğe fazla kanmamak lazım demiştim. Döviz rezervlerini gereksiz yere erittik. 2 yılda 105 milyar dolar TCMB rezervi kullanıldı. TCMB’nin net rezervleri eksi 33 milyar dolara düşmüş. Kur şokunu tetikleyen üçüncü konu döviz rezervinin erimesidir. Dördüncü konu döviz gelirindeki ani duruş. Bu yıl turizm, ihracat ve portföy çıkışlarını sayarsak yaklaşık 60 milyar dolarlık kayıp olacak. Türk halkı sisteme güvenmediği için son 7 yılda 100 milyar dolar döviz satın aldı ve tarihin en yüksek seviyesine geldik.

FAİZ YÜKSELTİLMELİ

- Düzenleme yapılırken uzmanların uyarıları dikkate alınmıyor mu?

BDDK Aktif Rasyosu var. Ben buna “Yerli ve Milli Rasyosu” diyorum. Aktif Rasyosu, Basel kriterlerinin dışında İstanbul kriterleri herhalde uygulanıyor. Kredi büyümesini özellikle bireysel tarafta çok ciddi patlattık. Yüksek miktarda ihtiyaç, konut, taşıt kredisi verdik. BDDK bir bakıma bankalara risk al, diyor. Riski kontrol etmesi gereken kurum risk alınması yönünde telkinlerde ya da zorlamalarda bulunuyor. Bu uluslararası risk kurallarına aykırı bir durum. BDDK’nin birkaç adım sonrasını düşünmeden düzenleme yaptığı açık. Şu andaki uygulamalar banka aktif kalitesini bozmakta, kredi artışını frenlemek için verilen TL, kur üzerinde baskı uygulamakta. Yine Merkez Bankası dolaylı vergi artırıyor. Gösterge faizini artırmayıp etrafından dolanıp fonlama maliyetini yukarıya çekiyor. Mesajı piyasaya doğru vermek istiyorsanız resmi faizi şu anda yüzde 11.8 olan enflasyonun üzerine çekersiniz. Bu yaklaşım para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Kur 7.38’lerden 7.20’lere düşünce kur indi demek için erken. Bu şekilde yaklaşarak kalıcı kur trendi başlatmamız çok zor.

DÜZENLEMELERİN DÜZENSİZLİĞİ

- Türkiye ekonomisinde kriz sadece kur endeksli düşünülüyor, sizce Türkiye ekonomisinin asıl sorunları nelerdir?

Türkiye’deki tüm krizler genelde kur kaynaklı olmuş. Herkes TL’nin değer kaybına bağlı olarak yatırım kararlarını alıyor. Türkiye’nin en büyük sorunu işsizlik. Yüzde 30’un üzerinde geniş tanımlı işsizlik oranıyla karşı karşıyayız. 10 milyonun üzerinde işsiz var. 3.5 milyon kişi de ciddi şekilde fakirlik seviyesine indi. Enflasyon çok yüksek. Hazine’nin nakit açığı artıyor. Vergi gelirlerinde tahribat nedeniyle hükümet dolaylı vergilere ciddi şekilde yükleniyor. 1 yıl içinde yaklaşık 170 milyar dolar dış finansman ihtiyacı var. Türkiye’nin yaklaşık 200 milyar portföy çıkışları da dahil döviz ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Bu sistemin sürdürülebilirliği önemli bir problem. Son dönemlerde artan bir risk de düzenlemelerin düzensizliği. Yani kamunun sistem müdahaleleri. Son bir yılda 4 bini aşan düzenleme yapıldı. Bu müdahaleler ileriye dönük riskleri de artırıyor.

- Kurdaki hızlı yükseliş nasıl durdurulabilir, hükümet elindeki tüm estrümanları kullandı mı?

Hükümet tüm estrümanları kullanmadı tabii ki. En başta TCMB’nin gerçek anlamda reel bir faiz artışı yapması gerekiyor. TL en değersiz konuma gelmişken manşet enflasyonun üzerinde TCMB, gösterge faizini yüzde 12’ye çekmesi gerekirdi. Bunu bugün değil doların hızla arttığı haftada yapılsaydı kur bu seviyeye gelmezdi. Tabii sorunu, kalıcı çözümü de bu değil. TCMB’nin faizi yüzde 8.32 iken piyasanın faizi kısa vadelerde yüzde 14’e çıktıysa demek ki halihazırda yanlışlık var. Bu saatten sonra Türkiye’nin döviz ihtiyacını rahatlıkla çevirebilmesi için uluslararası oyunculara bir finansman formülü ortaya getirmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisi şu andaki görüntüsüyle yüzde 5 büyüme patikasını yakalaması mümkün değil. V şekli bir büyüme olmayacak. Büyüme bu yıl da negatif olacak. Kamu kurumlarını yeniden özerk hale getirmemiz gerekiyor. Kamu bankalarında sermaye problemi tekrar ortaya çıkacak. Bankaların geri dönmeyen kredi problemi tekrar ortaya çıkacak. Yapısal reformdan artık anladığım ekonomi değil. Parlamenter sisteme geri dönüş. Adil ve bağımsız yargıya geri dönülmeli.

DAHA DİBE GİDİYORUZ

- Türkiye ekonomisi için bir kurtuluş reçetesi var mı?

Şu hapı al, her şey düzelecek öyle bir şey yok tabii. Türkiye son yıllarda sürekli iniş patikası izlediği için bu durumdan çıkışta da dibi görmeden çıkamayacağımızı düşünenlerdenim. Her yıl daha da dibe iniyoruz.

- Daha da dibe mi ineceğiz?

Evet, öyle gözüküyor. Daha dibe doğru gidiyoruz. 2013’ten bu yana sürekli göstergeler aşağıya gidiyor. Doğru ekonomi, doğru diplomasi, doğru kapsayıcı bir siyasi iç politikanın da izlenmediğini görüyoruz. Krizin dip seviyelerinin ikinci ve üçüncü çeyrek olduğunu düşünüyorum. Üçüncü çeyrekte yukarıya çıkış olabilir ama çıktığımız yer indiğimiz yerden farklı olmayacak. 2019’da yüzde 1 büyüme bu yıl sonunda yüzde 2.5 küçülmelerde kalacağız. Dolaysıyla iniyoruz. Bunun ileride büyük etkileri olacaktır.

- Yurttaşa bu dönemde neler öneriyorsunuz?

Şu anda işi olan insanların işlerine dört elle sarılmaktan başka durumu yok. Yurttaşın harcama tarafını çok iyi kontrol etmesi gerekiyor. Bu dönemde kredi alıp yatırım yapmak doğru bir hareket değil. Borçlanarak krediyle geleceğini ipotek altına almak yanlış bir karardır. Bu dönemde insanların ihtiyaçları dışında borçlanmaması gerekiyor. Bu yıl zaten çok sıkıntılı bir yıl. Bu dönem yurttaşlar ve özellikle işsiz kalanlar açısından çok çok zor bir dönem. Bu durum sürdürülebilir değil. Ekonomimiz zaten sağlıklı değildi. Covid-19 da üzerine tuz biber ekti.

BU SAÇMALIK BİR YERDE PATLAYACAK

- Kredi çekip dolar ve altın alan var, bu bir yerde patlamaz mı?

Kamu bankaları yüzde 0.64 ile kredi verdi. Enflasyon yüzde 12 iken kamu bankaları 15 yıl vadeli 1-2 yıl geri ödemesiz konut, taşıt kredileri verdi. Bu saçmalık bir yerde patlamaz mı, patlayacak tabii ki. Faizler daha da artacak yıl sonuna doğru. Kur daha da artarsa faiz enflasyon hedeflemesi yeni bir platoya doğru evrilir.

- Koronavirüs salgınının ekonomik boyutu ne kadar derin olacak?

Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon, daralan büyüme, resesyonist bir stagflasyon yaşıyor bu çok net. Büyüme yok, yüksek işsizlik var. Bedeli, büyüyememek tarafında ödediğini düşünüyorum. 2013’ten bu yana Türkiye ekonomisinden 200 milyar dolar gitti. Bu önemli bir sıkıntı. Virüse karşı Türkiye’nin attığı adımlar daha çok kredilendirme politikası şeklinde oldu. Yurttaşı geleceklerini 5 yıl ipotek altına alacak kararlara zorladık.

- Yılsonunda enflasyon, kur, işsizlik öngörünüz nedir?

Enflasyon yıl sonunda yükselecektir. Yüzde 12-13 mü olacak o da döviz kurunun geleceği seviyeye bağlı. Doların yılı 7 liradan kapatacağı ihtimali her geçen gün düşüyor. Bu olursa enflasyon yüzde 11.50 olabilir. Bundan sonra işsizliğe değil, istihdamdaki kayba bakın. Şu anda 2.5 milyonluk kayıp var. Bunların işe dönmesi çok çok zor olacak. Bu da ciddi sosyal sorunları beraberinde getirecek.

BÜYÜK AÇMAZLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

- Kurlarda faiz adımı gelirse çok hızlı bir düşüş de bekleyebilir miyiz?

Bu tam emme basma tulumba gibi çalışmıyor piyasalarda. Faizi enflasyonun üzerine çektiğiniz zaman kur ister istemez geriye gelecektir. Ama bu en yüksek seviye 7.38 oldu, faizi yükseltiğinizde kuru 7.15-7.20’lere çekersiniz, bir anda 6.85’lere çekemezsiniz. Çünkü problemler ortadan kalkmış değil. Siz o şoku yedikten sonra şokun başladığı yere gitmeniz için doğru adımlar atarsanız bile belli süre sona gidersiniz. Rezervlerle ilgili, piyasaya yaptığınız müdahalelerle ilgili geri dönüş yapmayacağınıza göre sadece faiz artışıyla yapılacak hamle, kısa vadeli portföy yatırımların gelişini cazip hale getirirsiniz. Bu çok kalıcı olmayacak. Kurda yüzde 6-7 yükseliş olmuştur, ciddi bir faiz artışı yapıldığı zaman yüzde 60-70’ini geri verir. Ama 6.85 ve altına inmesi çok zor olur. Diğer adımların da birlikte atılması gerekiyor. Goldman Sachs, 6 ay için 8 TL tahmini yapıyor. Bunu bir kenara almak lazım. Türkiye ekonomisinin 2013’ten beri yaşadığı enflasyon üzerindeki kur artışına uzun süre dayanması mümkün değil. Türkiye ekonomisi büyük açmazlarla karşı karşıya.