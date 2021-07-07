Dolar/TL oynaklık göstergeleri şubat ayından bu yana en düşük seviyede

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:17

Temmuz ayında lira dolara karşı yüzde 1’lik dar bir bant içinde işlem görürken oynaklık göstergeleri de sert şekilde düşüyor. Son 9 gündür aralıksız düşen Dolar/TL ’nin 3 aylık ima edilen oynaklığı şubattan beri en düşük seviyeye geriledi.

1 aylık ima edilen oynaklık da benzer şekilde şubat seviyesine geri dönmüş durumda. QNB Finansbank ekonomisti Erkin Işık’a göre opsiyon piyasası “içeride Döviz talebinin yavaşlaması ve yaz aylarında cari açık ile dış borç ödemelerinin azalacak olması ile kurların önümüzdeki aylarda sakinleşeceğini” fiyatlıyor.

OYNAKLIK GÖSTERGESİ NEDİR?

Oynaklık göstergesi, bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek oynaklık artan bir belirsizliğin göstergesidir.