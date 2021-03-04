Dolar/TL yeniden 7.5'i aştı: TCMB'den faiz artış beklentileri kuvvetlendi

04 Mart 2021 Perşembe, 13:09

Enflasyonun tahminleri aşması ve önümüzdeki aylarda daha da yükselecek olması enflasyona odaklı sıkı para politikası uygulama tahahüt eden Merkez Bankası'ndan (TCMB) her geçen gün yeni faiz artışı beklentileri de kuvvetleniyor.

ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle ilgili yeniden oluşan kaygılar küresel hisse senedi piyasasında satışlara yol açtı.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın uzun vadeli borçlanma maliyetindeki hızlı artışla ilgili risklere dair bir açıklama yapmasını bekliyorlar.

Ekonominin toparlanmaya başlaması ve ABD mali canlandırma paketi nedeniyle yatırımcıların enflasyon beklentilerinin artması sonrası ABD Hazinesi'nin 10 yıllık gösterge tahvil getirisi %1.477'ye yükseldi. İlgili tahvil getirisi geçen hafta %1.6'yı aşmış daha sonra yeniden %1.4'e gerilemişti.

Tüketici fiyatları Şubat ayında yıllık bazda %15.61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken enflasyonun ancak Nisan ayında tepe noktasını görmesi bekleniyor.

TCMB Ocak ayında enflasyon raporunda paylaştığı tahmin ve grafiklerden enflasyonun Nisan ayında %16 civarında zirve yaptıktan sonra yıl sonunda %9.4'e gerileyeceğini öngörüyor. TCMB'nin paylaştığı grafiklerden Nisan'da enflasyonun gidebileceği en yüksek seviyenin %17.5 civarında olduğunu biliniyor.

Ekonomistler Şubat'ta %15.61 olan yıllık enflasyonun Mart ve Nisan ayında da yukarı yönlü gidecek olması ve %17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşması nedeniyle TCMB'nin de politika tepkisi vermeye gittikçe yaklaşmış olabileceğini düşünüyorlar.

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, "Önümüzdeki aylarda manşet enflasyonun artmaya devam ederek %16'nın üzerini görmesini bekliyoruz... Nisan'dan sonraki dönemde yıllık enflasyonda gerileme beklemeye devam ediyoruz. Buna karşın son aylardaki yüksek değerlerin yol açtığı yukarı yönlü riskleri dikkate alarak, yılsonu enflasyon tahminimizi %10'dan %11'e yükselttik" dedi ve ekledi:

"Enflasyon patika tahminimizle birlikte değerlendirdiğimizde önümüzdeki aylarda TCMB'nin %17 olan politika faizi ile gerçekleşen enflasyon arasındaki fark iyice daralacak. Ayrıca ara hedef olarak gösterilen %9.4 yılsonu enflasyon tahminine ulaşmak da güçleşmiş gibi gözükmektedir. Kurlarda son dönemdeki olumsuz görünüm devam eder ve enflasyon beklentilerinde bozulma gözlenirse, 18 Mart'ta 50-100 baz puanlık bir faiz artırımı yapılabileceğini düşünüyoruz."

Banka dün yatırımcılarla da bir dizi toplantı gereçekleştirirken toplantıda para politikalarına ilişkin söylemlerinde son faiz kararındaki metinleri tekrar etti.

TCMB sunumunda, "2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası kararlılıkla uzun müddet sürdürülecek... Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" dedi.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor.

Son dönemde faiz artışı beklentileri artmasına karşın tüm beklentiler de yöne evrilmiş de değil. Oyak Yatırım güncel raporunda TCMB'nin önümüzdeki aylarda politika faizini sabit tutmasını beklediklerini bu nedenle %10.45 olan sonu enflasyon tahminlerini yukarı revize edebileceklerini belirtiyor.

Piyasadaki bir diğer tartışma konusu ise gıda gibi alanlarda politika faizi ile atılacak adımların ancak yapısal bir sorunun çözülmesi için zaman kazandırabileceği tek başına faizin çözüm olmadığı söylemi.

Şekerbank Başekonomisti Elif Yıldırım, "Şubat ayı karar metninde gerçekleşen ve beklenen enflasyon arasındaki dengenin gözetileceğine dair bir ifade bulunması nedeniyle Mart ayı PPK toplantısında daha ziyade bir kredibilite adımı olarak 50 veya 100 baz puan faiz artırımı yapılabileceğini düşünmekle birlikte enflasyon ile mücadelede faizin tek başına etkili olamayacağı bir aşama olduğumuza ilişkin görüşümüzü tekrar ederiz" diyor.

TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini ile piyasa tahmini sırasıyla %9.4 ve %10.9, ekonomistler enflasyonu düşürecek yeni adım gelmemesi halinde yıl sonu tahminlerinin daha da yukarı revize edilebileceğini belirtiyorlar.

Dolar/TL bugün 18 Ocak'tan beri ilk kez 7.5'i aştıktan sonra saat 1219'da 7.4765/7.4850 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 8.9980/9.0093, sepet bazında TL ise 8.2372/8.2472 düzeyinde bulunuyor.

Bankacılar yabancı giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için dalgalanmaların devam edeceğini öngörüyorlar. TCMB verilerine göre bankaların spot, vadeli ve swap dahil TL karşılığı döviz işlem hacmi bu yıl Şubat ayında 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı veri 2018 Şubat'ta 18.4 milyar dolardı.

Kasım ayı başındaki 570 seviyelerinden 300 baz puanın altına gerileyen 5 yıl vadeli CDS geçen hafta 1 ay aradan sonra ilk kez 300 baz puanı aşmıştı. Geçen hafta 318/324 seviyesinde olan 5 yıllık CDS'te saat 1224'te 314/319 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda takip edilen ana gündem maddeleri arasında ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor.

Öte yandan piyasanın gündemine son günlerde HDP'nin kapanması ve seçim sisteminde yapılabilecek değişiklikler de girdi.

Kaynak: Reuters