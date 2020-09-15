Dolar/TL yeniden rekor seviyelere yaklaştı

15 Eylül 2020 Salı, 09:13

Küresel piyasalar Çin'de sanayi üretimindeki artış ve yine ülkede Covid-19 aşısının kasım ayında hazır olacağına yönelik gelişmelerden bulduğu destekle iyimser başladı. Dün 7.50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 7.47-7.48 bandından dengelendikten sonra piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti.