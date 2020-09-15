Dolar/TL yeniden rekor seviyelere yaklaştı

Dün piyasaların kapanışına doğru 7.50'yi aşarak rekor tazeleyen dolar/TL kuru bugün 7.49'un üzerinde, Auro/TL 8.90'ın üzerinde işlem görüyor.

İHA
15 Eylül 2020 Salı, 09:13
Dolar/TL yeniden rekor seviyelere yaklaştı
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Küresel piyasalar Çin'de sanayi üretimindeki artış ve yine ülkede Covid-19 aşısının kasım ayında hazır olacağına yönelik gelişmelerden bulduğu destekle iyimser başladı. Dün 7.50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 7.47-7.48 bandından dengelendikten sonra piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti.


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