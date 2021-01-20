Dolgu estetiği nedir?

20 Ocak 2021 Çarşamba, 17:09

Sağlık sektörü içinde dünyada hızla gelişen alanlardan olan estetiğe ilgi günden güne artıyor. Vücut, yüz, dudak, göz, burun gibi bölgelerini yeniletmek isteyen kişiler ya ameliyatlı ya da ameliyatsız yöntemleri tercih ediyor. Dolgu estetiği ise ameliyatsız yöntemlerin başında geliyor. Zaman zaman botoks ile de karıştırılan estetik dolgu nedir? Dolgunun kalıcılığı ne kadardır? Estetik dolgu acı verir mi? Estetik dolguda ortalama fiyatlar ne kadar? Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas, Cumhuriyet’e anlattı.

Estetik dolgu nedir?

Estetik anlayışımız insanlığın doğduğu gün itibari ile içimizde var olan ve görsel olarak herkesin farklı bakış açısına sahip olduğu bir kavramdır. Böylesine geniş çaplı bir algıyı bir de insan bedeniyle birleştirdiğimizde medikal estetik doğmuştur. Dermal cilt dolguları, estetik prosedürlerin en önemli ve büyük destekçileridir. Genetik asimetri, hacim kaybı, yaşlılık ve kırışıklık belirtileri ile savaşımızda, adeta cephanelik gibi kullanırız dolguları. Dolgu en basit anlamıyla hyaluronik asit bazlı, boşluğu ve zayıflığı doldurarak desteklememizi sağlayan bir enjeksiyon işlemidir. Cildi doldurarak desteklerken, doğru uygulamada yüksek orandaki nem tabanlı etkisi ile aynı zamanda cilt kalitesini iyileştirir.

ORTALAMA KALICILIK SÜRESİ 4 – 18 AY

Estetik dolgunun kalıcılığı nedir?

Dolgu içeriğindeki maddeler ve hyalüronik asitin farklı bağlanma şekilleri dolguların kalıcılığını etkiler. Dermal dolgular kendi kalitelerinin baz alınması yanı sıra, uygulanan cildin kalitesi, bünyesel değişiklikler ve injeksiyon yapılan bölgenin hareketli ya da durağan olması göz önünde bulundurulduğunda ortalama kalıcılık süresi 4-18 ay aralığında verilse de doğru cilde doğru kalitede dermal dolgu uygulandığında sürenin 24 ayı bile geçtiğini gözlemleyebiliyoruz.

Dolgu yapılan vücut bölgeleri nelerdir?

Dolgular aslında vücudun her alanında uygulanabilen bileşenler olmakla beraber, çok farklı sebeplerden çok farklı bölgelere uygulanabiliyor. Örneğin çok bilinmeyen yüz bölgesinde bir alan olan üst göz kapağı, cilt yaşlılıklarının ilk etkisini gösterdiği ellerin üstüne ve hatta kadınların cinsel arzularını doğru düzeye taşımak için g noktasına bile dolgu uygulanır. Yeter ki doğru ve kaliteli bir uygulama gerçekleşsin. Ayrıca yüksek hacimlerde dolgu maddeleri meme ve kalçaya uygulansa bile bunları çok tavsiye etmiyorum. Bu kadar yüksek hacimde yabancı madde enjeksiyonu yapmak çok doğru değil. Onun yerine vücut bölgeleri için yağ enjeksiyonu ile kişinin kendi yağını kullanmak tercih edilmeli.

UYGULAMANIN SÜRESİ İŞLEME GÖRE DEĞİŞİYOR

Dolgu uygulaması nasıl yapılır ve ne kadar sürer? Acı verir mi?

Dolgu enjeksiyonu acılı bir işlem değildir, acıdan ziyade sadece farklı bir rahatsızlık hissiyatı gelir. Genellikle dolguların içinde enjeksiyon sırasındaki ağrıyı engellemek için lidokain gibi lokal uyuşturucu maddeler bulunur. Ancak bazı marka dolgularda bunlar yoktur bu da acı verici olabilir. Ayrıca herkesin ağrı eşiği farklı olabilir. Örneğin bazen acı duyanları ekarte etmek için lokal anestezi kremleri uygulanır. Uygulamanın süresi tamamen dolguya değil kaç enjektör işlem yapılacağına, uygulanacak alana ve hastanın reaksiyonlarına göre değişir. Bir dudak dolgusu 20 dakika kadar sürebilir, fakat jawline hattını oluşturmak için 3-4 ml gerekli ise işlem, 35-45 dakikaya işlem.

Estetik dolgu çeşitleri nelerdir?

Bu konu iki ana başlığa ayrılıyor; yüz ve vücut dolguları. Fakat dolgu çeşitlerinde önemli olan ve dikkat edilmesi gereken detay hangi yumuşaklıktaki dolgunun, hangi bölgeye uygulanması gerektiği veya uygulanmaması gerektiğidir. Örneğin gözaltı ışık dolgusu için uygulanan çok ince yapılı yumuşak bir dolgu çeşidi, fazlasıyla mimikli olan dudak bölgesine uygulanırsa hiç uygulama yapılmamış gibi olur ve hızla yok olur. Tam tersi tüm yüze uygulanan neredeyse her bölgede tercih edilen bazı dolguları gözaltına uygulanırsa, topaklanma ve birikme yapar ve her anlamda yanlış bir sonuç alınır. Farklı markaların farklı bölgeler için farklı dolguları vardır.

DOLGU SONRASI AŞIRI SICAKTAN UZAK DURULMALI

Estetik dolgudan sonra nelere dikkat edilmeli?

Dolgunun yerleşme ve ödem oluşturma süresi özellikle ilk haftadır. Bu noktada bol su içmek ve daha dikkatli beslenmek ödeminizi minimumda tutar. Özellikle yüz dolguları için mutlaka ilk iki gün biraz yüksek yastıkta yatmanın kan dolaşımı için büyük faydası olur. Sıcak ve soğuk dengesini göz önünde bulundurmak gerekiyor ilk birkaç gün. Örneğin; sauna, buhar, hamam gibi aşırı sıcaktan mutlaka ve mutlaka uzak durmak gerekir. Kişi ağır ve sert spor dalları ile ilgileniyor ise ilk iki- üç gün mutlaka ertelemelidir.

Dolgunun zararları var mıdır?

Elbette her şeyin fazlası zarar. Bir estetik cerrahın amacı hastalarının doğal güzelliğini ön plana çıkarmaktır. Önemli olan yüzün veya vücudun neye ihtiyacı var doğru tespit edip, gerçekten eksik ve zayıf gözüken alanları doldurmak olmalıdır. Hastanın yüz şekline beklentisinin uygun olup olmadığını doğru anlatmak da bu konunun en hassas noktasıdır. Örnekle gelip, “ben buna benzemek istiyorum” diyen birinin gerçekten yüz hattı uygun değilse sırf uygulama yapmış olmak için işlem yapmayı tercih etmemeli, hastaya doğru ve olabilecek sonucu açıklamak gerekir.

Dolgu malzemesi alerji yapar mı?

Tıbben bir içeriğin alerji yapıp yapmadığını belirlemek neredeyse imkansızdır. Bu durum, çok alerjik bünyeli olan hastalara öncesinde deneme yapılarak ekarte edilebilir. Ancak genellikle hyalüronik asit vücutta bulunan bir madde olduğundan alerjiye çok rastlanır bir durum değildir.

DOLGU BOŞLUKLARI DOLDURUR, BOTOKS DEĞİL

Botox ve dolgunun farkı nedir?

Bu hastalar için büyük bir ikilem. Bazen hastalar kaz ayaklarına dolgu yaptırmak istiyorum diyorlar, bu kısmen yanlış. Dolgu ismine çok yakın olarak gerçek anlamda boşluğu doldurmamızı sağlarken, botoksun asla ve asla doldurma yeteneği yoktur. Ancak genellikle beraber yapıldığından iki işlem bir bütünmüş gibi anlaşılır. Botoks, botunilim toxin dediğimiz aslında bir bakteri olan içeriği sayesinde kasların geçici olarak hareket kısıtlaması yapmasını sağlar. Bu da bölgedeki mimiği azaltarak kırışıklıkların artmasını ve yenilerinin oluşmasını engeller. Botoks bir önlem bir tedbir tedavisi olarak görülmelidir ve mimikleri azaltarak cildin kırışıklıklara karşı korumayı amaçlar. Dolgular ise boşlukları doldurmayı ve var olan kırışıklıkların neden olduğu izleri doldurmayı sağlar. Aynı zamanda botoks, terleme ve diş sıkma gibi yine kas hareketlerinin kısıtlanması gereken tedavilerde de kullanılır.

EN PAHALISI HASSAS BÖLGEYE YAPILAN DOLGULAR

Estetik dolguda ortalama fiyatlar nelerdir? Ucuz dolgu güvenilir mi?

Dermal dolgular birkaç sorunun yanıtında da değindiğim gibi hassas ve dikkatli uygulanması gereken, hatta bir dolgu çeşidinin her yere uygulanmaması gerektiği hassas detaylar içerir. Estetik cerrahi dünya çapında çok büyük bir pazara sahip, bu da doğru içeriği bulmak ve uygulamak adına zorlu engeller çıkarsa da, ucuz dolgulardan ciddi anlamda kaçınılması gerekir. Örneğin; Kore’den gelen içeriğinin bile belli olmadığı birçok ucuz piyasa dolgusu sebebi ile sıkıntı yaşan yüzlerce hasta var. Bireyler dolgu tercih ederken Avrupa veya Amerika menşeli olmasına, gerçekten hyaluronik asit bazı üzerine oluşturulmuş ve mümkünse çapraz bağlı olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca gözaltı gibi özellikli ve hassas bölgelere yapılan dolgular diğer bölgelere uygulanan dolgulardan daha pahalıdır, çünkü işlemde kullanılan dolguların fiyatları daha pahalıdır.