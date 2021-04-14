Dolmabahçe’de eylem: ‘ABD’ye geçit yok’

14 Nisan 2021 Çarşamba, 18:18

İstanbul Dolmabahçe’de bir araya gelerek “ABD Karadeniz’den defol! Emperyalizme karşı gençlik burada” pankartı açan gençlik örgütleri, “6. Filo’yu denize döken gençlik burada”, “Yankee go home, ABD’ye geçit yok”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi” dövizleri taşıyarak “Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. Filo’yu unutmayın” ve “Bu memleket bizim, kahrolsun emperyalizm” sloganları attı.

Gençlil örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD gemilerinin kan dökme niyetinde olduğu belirtilerek “AKP bir yandan kanal projesi ile doğal kaynakların yağmalanmasına hız vermeye kararlılığını ilan ederken bir yandan da Karadeniz’de yıllardır barışın en önemli güvencelerinden birisi olan Montrö Sözleşmesi’ni emperyalizmin çıkarları için yeniden tartışmaya açıyor. Boğazlardan geçen gemilerle bir kez daha görüldü ki, işbirlikçi AKP iktidarı, tüm vatanperverlik şovlarının aksine ABD’nin tüm saldırgan hamlelerine hevesle katılmaktadır. AKP’nin halkı mobilize etmek için attığı antiemperyalizm naralarının yalan olduğu, ABD emperyalizminin Karadeniz’i kuşatma politikalarına verilen destekle birlikte bir kez daha gün yüzüne çıktı. İşbirlikçi ABD’yi de, AKP’yi de ülkemizden def edeceğiz. Emperyalizme karşı verdiğimiz mücadele, Denizler’in mücadelesiyle benzerdir. Bizim yolumuz Denizler’in, 68’li devrimcilerin yoludur. Denizler’in 6. Filo’yu denize döktüğü yerden ilan ediyoruz: Kazanan biz olacağız” denildi.