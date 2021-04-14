Komünistlerden ABD protestosu: Galata Köprüsü'ne dev pankart asıldı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 10:55

Komünistler ABD'nin Çanakkale ve İstanbul Boğazı’ndan geçip Karadeniz’e geçecek savaş gemilerini protesto ediyor.

Boğazlardan geçişleri için Türkiye’den izin istendiği belirtilen gemilere karşı Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üyeleri tarafından bu sabah Galata Köprüsü'ne "ABD DEFOL!" yazılı dev bir pankart asıldı.





Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Emperyalist ABD’nin Deniz Kuvvetleri 6. Filosu’na bağlı iki gemi bu hafta Boğazlar’dan geçerek Karadeniz’e gidecek ve 4 Mayıs tarihine kadar burada kalacaktır. NATO’nun ve emperyalizmin, savaş politikalarını Karadeniz’e taşıması kabul edilemez" denildi.

"Bugün emperyalizm Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni aleni bir şekilde delmeye çalışırken, buna karşı çıkamayan ve Karadeniz’de savaş tamtamları çalarken ABD gemilerine onay veren de AKP iktidarının ta kendisidir" denilen açıklamada, "Ülkemiz tarihinin köklerinde anti-emperyalizm vardır. Türkiye’de solun mücadele tarihi bağımsızlıkçı, yurtsever kimlikle ve emperyalist ABD’nin 6. Filosunun askerlerini denize dökmek gibi onurlu eylemlerle bezelidir. AKP’nin köklerinde ise 6. filoyu kıble bellemek ve emperyalizm taşeronluğu bulunmaktadır. 6. filonun gemileri Boğazlar’dan geçecekmiş. Gelin, emperyalizmin ve ülkemizdeki işbirlikçi sermaye iktidarının politikalarına karşı ilericilik ve yurtseverlik bayrağını yükseltelim." çağrısı yapıldı.

DOLMABAHÇE'DE DE PROTESTO

Öte yandan ABD savaş gemilerine karşı sol sosyalist gençlik örgütleri de bugün saat 16.00'da, İstanbul Dolmabahçe'de “Emperyalizme karşı gençlik burada!” demek üzere bir araya gelecek.



















