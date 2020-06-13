Dolmabahçe'de koronavirüs önlemi!

13 Haziran 2020 Cumartesi, 19:44

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak maç öncesi ise stat çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Stat girişine konulan yeni tip koronavirüs salgınını önlemeye yönelik geliştirilen termal tarayıcılı dedektörler ise dikkat çekti.

