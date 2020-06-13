Dolmabahçe'de koronavirüs önlemi!
Stat girişine konulan yeni tip koronavirüs salgınını önlemeye yönelik geliştirilen termal tarayıcılı dedektörler ise dikkat çekti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak maç öncesi ise stat çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Stat girişine konulan yeni tip koronavirüs salgınını önlemeye yönelik geliştirilen termal tarayıcılı dedektörler ise dikkat çekti.
Video Haberler
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!
- Sivas'ta görüntüledi! Yetkililere seslendi
- Kan donduran görüntüler! Öğrenciyi bıçakladılar
- Antalya'da plajda can pazarı! O anlar kamerada
- Lokantada patlama... Çok sayıda 112 ekibi sevk edildi
- Yer: Caddebostan... Korkunç an kamerada
- Kılıçdaroğlu'na tanıttılar... 700 TL maliyetle üretildi
- Koronavirüs salgını ne zaman duracak? İşte o açıklama
- Dikkat! Yüzde 4 oranında ölümle sonuçlanıyor
- Yılanın köpeğe saldırma anı kamerada